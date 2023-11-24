Устроивший Брексит Кэмерон возвращается во власть — зачем?

Бывший премьер займется МИДом, но может снова возглавить правительство Ирина Гусева На фото: бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Владимир Оленченко Елена Ананьева Бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон возглавил МИД страны.
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