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Газета.ру

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NDTV: на ярмарке в Индии колесо обозрения сорвало женщине волосы с кожей головы

NDTV: на ярмарке в Индии колесо обозрения сорвало женщине волосы с кожей головы

В индийском штате Махараштра 25-летняя женщина получила тяжелые травмы на ярмарке: ее волосы намотало на подшипник колеса обозрения и оторвало вместе со скальпом.

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