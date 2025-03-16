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Гороскоп на неделю с 17 по 23 марта 2025 года: ожидаемые перемены и яркие события для каждого знака зодиака

Гороскоп на неделю с 17 по 23 марта 2025 года: ожидаемые перемены и яркие события для каждого знака зодиака

Гороскоп на неделю с 17 по 23 марта 2025 года: ожидаемые перемены и яркие события для каждого знака зодиака Елена ГалицкаяНовая неделя марта, находящаяся под влиянием Коридора Затмений, будет наполнена важными переменами, как на глобальном уровне, так и в личной жизни каждого из нас.

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