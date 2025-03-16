Гороскоп на неделю с 17 по 23 марта 2025 года: ожидаемые перемены и яркие события для каждого знака зодиака Елена ГалицкаяНовая неделя марта, находящаяся под влиянием Коридора Затмений, будет наполнена важными переменами, как на глобальном уровне, так и в личной жизни каждого из нас.