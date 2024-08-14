Венчурные капиталисты вложили более $85 млн в криптостартапы за неделю

Недавние сделки в области криптовалютного венчурного капитала подтверждают продолжающийся интерес к проектам связанным с развитием блокчейн-инфраструктуры и Web3, несмотря на недавние потрясения в индустрии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии