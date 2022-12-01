Небензя поймал Европу на "легитимном беззаконии" против России

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал инициативу Еврокомиссии по созданию трибунала по Украине под эгидой ООН, разоблачив попутно планы Европы и её попытку "покрыть свое беззаконие" против нашей страны некой формой легитимности.