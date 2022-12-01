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Небензя поймал Европу на "легитимном беззаконии" против России

Небензя поймал Европу на "легитимном беззаконии" против России

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал инициативу Еврокомиссии по созданию трибунала по Украине под эгидой ООН, разоблачив попутно планы Европы и её попытку "покрыть свое беззаконие" против нашей страны некой формой легитимности.

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