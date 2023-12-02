Генпрокуратура РФ проверит Олега Тинькова по статье об экстремизме

NADEGDA PAYNYH А этого "красавца" Тинькова давно надо прищемить так,чтобы не только хвост поджал,но и язык прищемил. Думает,если еще одному другу Чубайса-Потанину продал акции своего банка,так можно все говорить,что хочется

NADEGDA PAYNYH Твари!Бабло зарабатывают в России,еще и рот на ее открывают и на ее народ