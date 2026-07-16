ХК «Торпедо» примет участие в Кубке Первых

Трофей разыграют шесть старейших хоккейных клубов России, отмечающие в нынешнем году своё 80-летие. Это московские «Динамо», «Спартак», ЦСКА, петербургский СКА, екатеринбургский «Автомобилист» и нижегородское «Торпедо».
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