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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Результаты Зеленого марафона 2024

1 июня в 60 городах России прошел 11-й «Зеленый марафон» от Сбера. В зависимости от города для участников были доступны дистанции от 2 км до 42,2 км.

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