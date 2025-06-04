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Клуб "Женские секреты"

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Хрустящие малосольные огурцы за 1 сутки. Со стола исчезают моментально

Хрустящие малосольные огурцы за 1 сутки. Со стола исчезают моментально

Малосольные огурцы — это один из самых любимых и узнаваемых летних деликатесов. Их готовят из свежих, крепких огурцов, которые всего за несколько часов или дней в рассоле приобретают легкую солёность, сохраняя при этом хруст и природную свежесть.

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