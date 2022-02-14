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В Челябинской области экологи просят добровольцев спасти рыбу в озерах

В Челябинской области экологи просят добровольцев спасти рыбу в озерах

В Челябинской области минэкологии сообщило о массовом заморе рыбы в озёрах региона. Специалисты сообщили, что из-за толстого слоя льда уровень кислорода в воде резко снизился, это вызывает у рыбы кислородное голодание и она массово погибает.

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