Выплату декретных для мигрантов предложили ограничить

Необходимо ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов. С такой инициативой выступил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает пресс-служба ЛДПР.
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