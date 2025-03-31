Симоньян рассказала, за что столетиями боролась Россия

Доктрина России состоит в том, что чужой земли нам не надо, но и своей мы ни пяди не отдадим. Об этом заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.