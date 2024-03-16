Острый язык месье Макрона

26 февраля Макрон по итогам так называемой международной конференции по поддержке Киева дал в СМИ ремарочку о том, что на встрече европейских лидеров ЕС и НАТО обсуждалась возможность направить их войска на Украину и такой вариант исключать нельзя, т.
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