Freedom Finance приостановил пополнение счетов через Цифра-банк

Инвесторы из России, владеющие брокерскими счетами в казахстанских брокерах, в частности во Freedom Finance, столкнулись с проблемами в пополнении счетов, пишет финансовый блогер Виктория Шергина и издание «Финтехно».
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