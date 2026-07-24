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Freedom Finance приостановил пополнение счетов через Цифра-банк

Инвесторы из России, владеющие брокерскими счетами в казахстанских брокерах, в частности во Freedom Finance, столкнулись с проблемами в пополнении счетов, пишет финансовый блогер Виктория Шергина и издание «Финтехно».

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