www.globallookpress.com/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency Вооруженные силы России в ночь на 12 октября нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам.
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Одесса русский город. НУЖНО БРАТЬ ОДЕССУ и перекрыть жЫдо-бандэрью выход к морю. Иначе, несмотря ни на какое перемирие, жЫдо-бандэрье не даст спокойно пользоваться морским пространством.