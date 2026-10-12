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Армия России поразила судно с грузом для ВСУ в Одессе

Армия России поразила судно с грузом для ВСУ в Одессе

www.globallookpress.com/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency Вооруженные силы России в ночь на 12 октября нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам.

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