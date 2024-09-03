В Волжске в храме в честь святителя Тихона освятили колокола. В минувшие выходные епископ Волжский и Сернурский Феофан совершил чин освящения колоколов для вновь построенного храма в честь святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, в городе Волжске.
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