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Царьград

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Родни Кук поразился последствиям атаки в Санкт-Петербурге в июне

Родни Кук поразился последствиям атаки в Санкт-Петербурге в июне

Родни Кук, возглавлявший американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме в июне, выразил удивление последствиями атак в Санкт-Петербурге, заметив их из окна директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

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