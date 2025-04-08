Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

921 подписчик

Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» поразили БПЛА, технику и американский гранатомет MK-19 ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» поразили БПЛА, технику и американский гранатомет MK-19 ВСУ в Запорожской области

Военнослужащие группировки войск «Днепр» ежедневно с помощью беспилотников отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх