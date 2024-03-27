Депутат ГД Милонов призвал возродить в России тимуровское движение

В России необходимо частично возродить идею тимуровского движения среди молодежи. Такое предложение депутат Госдумы Виталий Милонов направил министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает RT со ссылкой на копию письма.
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