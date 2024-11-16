Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Майдан в Абхазии. Бунт против олигархов или антироссийский переворот?

Майдан в Абхазии. Бунт против олигархов или антироссийский переворот?

К сожалению, как мы и предполагали, массовые протесты, организованные радикальными оппозиционными движениями при поддержке извне и уже под лозунгами борьбы с олигархией, вновь повторились уже в виде беспорядков у стен парламента Абхазии.

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