Тест: Только славянам!

Сдается только славянам! фото: «Иван Васильевич меняет профессию»Какой русский не любит щегольнуть старинным словцом из гардероба… т есть вокабуляра своих древних предков! «Иже херувимы», «вельми понеже», «паки-паки» и иже с ними братья их меньшие «авось», «небось» и «надысь».