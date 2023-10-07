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Тест: Только славянам!

Тест: Только славянам!

Сдается только славянам! фото: «Иван Васильевич меняет профессию»Какой русский не любит щегольнуть старинным словцом из гардероба… т есть вокабуляра своих древних предков! «Иже херувимы», «вельми понеже», «паки-паки» и иже с ними братья их меньшие «авось», «небось» и «надысь».

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