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FiNE NEWS

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Крупный производитель упаковки для молока приостановил работу после пожара

АО «ПраймКартонПак», один из ведущих российских производителей картонной упаковки для молока и других жидких продуктов, приостановил работу своего завода во Всеволожском районе Ленинградской области после серьёзного пожара, произошедшего 24 июля.

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