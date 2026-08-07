Крупный производитель упаковки для молока приостановил работу после пожара

АО «ПраймКартонПак», один из ведущих российских производителей картонной упаковки для молока и других жидких продуктов, приостановил работу своего завода во Всеволожском районе Ленинградской области после серьёзного пожара, произошедшего 24 июля.
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