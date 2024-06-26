Как заставить женщин самим бегать за вами, а не постоянно «динамить» и игнорировать вас?

Многие современные мужчины попросту устали бегать за женщинами. Разве не было бы намного приятнее, если бы вместо этого вы могли заставить женщин самостоятельно бегать за вами? Реально ли добиться подобного положения дел? Что же… В реальности возможно всё, но только при соблюдении определённых условий.