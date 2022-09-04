Журналисты выяснили подробности завещания Аллы Пугачевой

Народная артистка СССР Алла Пугачева составила завещание, однако его содержание держится тайне. При этом ходят слухи, что элитная недвижимость Примадонны может перейти либо младшим детям, либо внучке Клавдии, дочери Кристины Орбакайте, пишет «КП».