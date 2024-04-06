Болельщики ФК «Лацио» перед матчем почтили память жертв теракта в «Крокусе»

Фанаты итальянского футбольного клуба «Лацио» выразили соболезнования жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед матчем 31-го тура серии А с «Ромой», который состоялся 6 апреля,Болельщики растянули на трибунах домашнего стадиона баннер со словами «В память о жертвах теракта в Москве».
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