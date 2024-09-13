Политолог раскрыл, почему на Украине исчезают главкомы ВСУ

МОСКВА, 13 сентября, ФедералПресс. Вторжение ВСУ в Курскую область отменило любые гарантии безопасности для украинского главнокомандующего Александра Сырского, поэтому он «залег на дно», считает политолог Александр Шатилов.
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