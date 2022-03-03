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Клаудиньо повторил достижение Жулиано и вернул приз в «Зенит». К итогам 19-го тура РПЛ

Клаудиньо повторил достижение Жулиано и вернул приз в «Зенит». К итогам 19-го тура РПЛ

Победа «Зенита» над «Рубином» (3:2) позволила команде Сергея Семака набрать 41 очко и сохранить лидерство в турнирной таблице.

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