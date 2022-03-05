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«Рома» – «Аталанта». Миранчук, Мхитарян, Пашалич и Абрахам играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:00

В 27-м туре итальянской Серии А «Аталанта» Алексея Миранчука играет на выезде с «Ромой». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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