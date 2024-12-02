Певица Ирина Ортман передала в Одинцове гумпомощь бойцам СВО

Певица Ирина Ортман посетила центр сбора гуманитарной помощи в Одинцове. В рамках акции «Добрый Новый год» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, она привезла подарки и сладости для военнослужащих, а также для детей из новых регионов России и приграничных районов Курской и Белгородской областей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии