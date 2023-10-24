The Boring Company Илона Маска стоит уже более 7 млрд долларов

Как пишет Reuters со ссылкой на The Information, The Boring Company Илона Маска продала акции, принадлежащие сотрудникам и инвесторам, по цене более чем на 22% выше, чем в раунде финансирования компании в прошлом году.
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