Продюсерский центр Матвиенко сравнил санкции Youtube с цензурой Германии

YouTube ограничил доступ к каналам некоторых известных российских артистов в июле текущего года. В список «заблокированных» попали такие популярные исполнители, как SHAMAN, Олег Газманов, Полина Гагарина, Григорий Лепс и Юлия Чичерина.
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