«Круговорот предательств» Нигде, кроме Украины, предательство не становилось государственной политикой и предметом национальной гордости

«Украина является обладателем совершенно секретного оружия, недоступного ни одному другому государству.
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