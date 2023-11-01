При повторном ударе по лагерю Джебалия погибли более 80 человек

Израиль нанес повторный удар по лагерю беженцев Джебалия в среду, 1 ноября. В результате атаки погибли не менее 80 человек, сообщил CNN со ссылкой на директора индонезийской больницы в Газе доктора Атефа аль-Кахлута.
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