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При повторном ударе по лагерю Джебалия погибли более 80 человек

При повторном ударе по лагерю Джебалия погибли более 80 человек

Израиль нанес повторный удар по лагерю беженцев Джебалия в среду, 1 ноября. В результате атаки погибли не менее 80 человек, сообщил CNN со ссылкой на директора индонезийской больницы в Газе доктора Атефа аль-Кахлута.

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