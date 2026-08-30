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Газета.ру

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"Авто.ру" перечислил 6 кроссоверов, которые не любят плохой бензин

"Авто.ру" перечислил 6 кроссоверов, которые не любят плохой бензин

Эксперты платформы «Авто.ру» составили список из шести популярных кроссоверов, бензиновые двигатели которых отличаются повышенной чувствительностью к качеству топлива, и предупредили, что использование низкооктанового бензина с примесями может привести к серьезным поломкам даже на сравнительно небольшом пробеге.

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