"Авто.ру" перечислил 6 кроссоверов, которые не любят плохой бензин

Эксперты платформы «Авто.ру» составили список из шести популярных кроссоверов, бензиновые двигатели которых отличаются повышенной чувствительностью к качеству топлива, и предупредили, что использование низкооктанового бензина с примесями может привести к серьезным поломкам даже на сравнительно небольшом пробеге.