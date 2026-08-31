Kalshi bans former Rep. George Santos for illegal trades

Prediction market Kalshi has permanently banned former Republican congressman George Santos from its platform on Monday over alleged illegal trades.
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