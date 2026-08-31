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Kalshi bans former Rep. George Santos for illegal trades

Kalshi bans former Rep. George Santos for illegal trades

Prediction market Kalshi has permanently banned former Republican congressman George Santos from its platform on Monday over alleged illegal trades.

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