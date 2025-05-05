«Честь выступать перед таким зрителем»: оркестр Росгвардии выступил у дома ветерана войны

Автор: Кирилл Гумиров Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ» Музыканты военного оркестра казанского полка Росгвардии устроили концерт для ветерана Великой Отечественной войны Мануила Давлетшина прямо под окнами его дома.
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