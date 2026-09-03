Military Watch: Китай оснастил PCL-191 новыми боеприпасами

Военные системы PCL-191 Китая получили новые боеприпасы, создающие облако осколков для поражения противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЭЛ Врач Сахнова раск...
- ВТ «Момент выбран со...
- Все помнят первую...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым