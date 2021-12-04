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Полковник СБУ Стариков: Байден одобрил Северный поток — 2, чтобы ФРГ не вышла из НАТО

Полковник СБУ Стариков: Байден одобрил Северный поток — 2, чтобы ФРГ не вышла из НАТО

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков заявил в эфире телеканала "Наш", что президент США Джо Байден согласился не препятствовать достройке "Северного потока — 2", чтобы Германия не вышла из НАТО.

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