Kan: Израиль планирует возобновить бои при отказе ХАМАС освободить заложников

Израиль планирует возобновить боевые действия в секторе Газа в качестве крайней меры при отказе палестинского исламистского движения ХАМАС от продления первого этапа соглашения о прекращении огня и освобождения всех заложников.
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