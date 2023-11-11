Прокуратура и СК выяснят, как школьница упала с пятого этажа «заброшки» в Бокситогорске

На данный момент здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Сотрудниками Следственного комитета и прокуратуры проводится проверка несчастного случая, в результате которого восьмиклассница попала в реанимацию с многочисленными травмами после падения с пятого этажа «заброшки» в Бокситогорске.