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Прокуратура и СК выяснят, как школьница упала с пятого этажа «заброшки» в Бокситогорске

На данный момент здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Сотрудниками Следственного комитета и прокуратуры проводится проверка несчастного случая, в результате которого восьмиклассница попала в реанимацию с многочисленными травмами после падения с пятого этажа «заброшки» в Бокситогорске.

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