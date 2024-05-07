Пентагон: США не видят признаков готовности России применить ядерное оружие

Соединенные Штаты не видят признаков готовности Российской Федерации применить ядерное оружие. С соответствующим заявлением выступили в американском министерстве обороны (Пентагоне), пишет Telegram-канал BRIEF.
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