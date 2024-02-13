Резервы уничтожены, потери огромные: Что известно о катастрофе в Селидово

Удар по полигону в Селидово стал для небратьев настоящей катастрофой. Даже спустя четыре часа ресурсы Незалежной словно замерли во времени - абсолютная тишина и очевидное непонимание того, как объяснить произошедшее и что теперь с этим делать.
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