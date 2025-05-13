Команда АО «Транснефть – Прикамье» приняла участие в Казанском марафоне

Команда АО «Транснефть - Прикамье» приняла участие в ежегодном Казанском марафоне. В одиннадцатом забеге на различные дистанции выступили более 70 работников предприятия - представители Альметьевского, Казанского, Ромашкинского, Удмуртского районных нефтепроводных управлений и аппарата управления.
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