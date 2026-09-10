С января 2027 года: мигрантов в РФ обяжут платить налог за неработающих членов семьи

С 1 января 2027 года трудовых мигрантов в России обяжут платить налог за каждого неработающего члена семьи, рассказал первый заместитель министра внутренних дел России Андрей Кикоть.
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