Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

В социальных сетях распространено обращение жителей города Пыть-Яха о том, что должностные лица препятствуют регистрации права собственности на земельные участки и жилые дома на территории СНТ, которые предоставлены гражданам в целях реализации мероприятий по расселению подлежащих сносу строений.