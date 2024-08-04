В Лежневском районе на благоустройство кладбища израсходуют 3,2 миллиона рублей

Соответствующий лот разместили 1 августа, окончательная дата подачи заявок 9 августа.Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лежневского муниципального района Ивановской области" разместило новый лот на сайте госзакупок.
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