В Китае новый безумный тренд — одинокие девушки устраивают фотосессии с накладными животами, имитирующими беременность, — SCMP Так они заранее создают идеальные фотографии в образе будущих мам, чтобы в будущем наслаждаться воспоминаниями, не переживая о том, как изменится их внешность во время реальной беременности.
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