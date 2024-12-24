В Китае новый безумный тренд — одинокие девушки устраивают фотосессии с накладными животами, имитирующими беременность, — SCMP Так они заранее создают идеальные фотографии в образе будущих мам, чтобы в будущем наслаждаться воспоминаниями, не переживая о том, как изменится их внешность во время реальной беременности.