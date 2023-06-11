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Китай создал «шпионскую базу» для слежки за США несколько лет назад— WР

Китай создал «шпионскую базу» для слежки за США несколько лет назад— WР

Китайская «шпионская база» для слежки за Соединенными Штатами действует на Кубе примерно с 2019 года, 11 июня пишет The Washington Post со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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