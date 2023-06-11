Китай создал «шпионскую базу» для слежки за США несколько лет назад— WР

Китайская «шпионская база» для слежки за Соединенными Штатами действует на Кубе примерно с 2019 года, 11 июня пишет The Washington Post со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
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