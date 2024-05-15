Юрист Лебедева: законы о работе онлайн-магазинов в России необходимы уже давно

Работу маркетплейсов в России уже давно необходимо отрегулировать, для этого требуется утвердить отдельные законы и нормативные акты, считает юрист по защите бизнеса и продавцов на маркетплейсах Ольга Лебедева.
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