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Юрист Лебедева: законы о работе онлайн-магазинов в России необходимы уже давно

Юрист Лебедева: законы о работе онлайн-магазинов в России необходимы уже давно

Работу маркетплейсов в России уже давно необходимо отрегулировать, для этого требуется утвердить отдельные законы и нормативные акты, считает юрист по защите бизнеса и продавцов на маркетплейсах Ольга Лебедева.

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