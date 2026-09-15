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Славянская доктрина

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Переговоры с Украиной уже в октябре?

Переговоры с Украиной уже в октябре?

Переговоры с Украиной уже в октябре? Исторические напёрстки . Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.

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Юрий Ильинов

"Лучше плохой мир, чем хорошая война." Развелось много провокаторов призывающих к войне до конца. Разрастание войны приведёт к концу мира. Кукловоды готовы к апокалипсису, строят убежища на необитаемых островах. Мужество сегодняшнего дня -- остановка войны. Во-первых, ограничение театра военных действий только Украиной. Убедить Украину пойти на переговоры. 15 сентября смотреть онлайн Самые шокирующие гипотезы 15.09.2026

Что стоит за страхом перед ядерной войной и кому может быть выгодно постоянное ожидание глобальной катастрофы? Как на протяжении десятилетий формировался образ ядерной угрозы и каким образом страх перед возможной войной влияет на общество. Почему человечество вновь и вновь оказывается в состоянии тревоги, кто формирует информационную повестку и действительно ли мир находится на пороге ядерной катастрофы?  https://www.kinodraiv.pro/34398-samye-shokiruyuschie-gipotezy-15-09-2026.html

Самые шокирующие гипотезы 15.09.2026kinodraiv